Профессор СПбГУ найден мертвым

Профессор философии СПбГУ Александр Дриккер застрелился из боевого ТТ со спиленными номерами — любимого оружия киллеров. Мужчина страдал от рака, но следователи не понимают, откуда у него нелегальный пистолет, сообщает издание «Фонтанка».

Тело преподавателя вуза нашли накануне в квартире дома на 2-м Муринском проспекте. Супруга Дриккера рассказала, что вышла во двор погулять с собакой, вернулась через полчаса, и нашла мужа мертвым. Рядом с телом полиция обнаружила пистолет ТТ, одну гильзу, пять патронов. У оружия спилен идентификационный номер. Мужчина оставил два прощальных письма. Суицид не вызывает сомнений у следствия. Органы тревожит другая загадка — происхождение боевого пистолета ТТ. Оружие отправлено на баллистическую экспертизу.

Михаилом Пиотровским. Александр Самойлович Дриккер последние годы читал лекции на философском факультете Петербургского госуниверситета. Он прекрасно разбирался в современных технологиях. Профессор отметился десятками научных работ в области физической теории информации, эволюции культуры, эстетики применения новых информационных технологий. Он — доктор культурологических наук, профессор. Руководил созданием информационной базы Государственного Русского музея. В 2012 году издал учебник «Философия музея» совместно с директором Эрмитажа

Ученому было 78 лет, он страдал от онкологического заболевания и находился на карантине, работая дистанционно.

Пистолет ТТ считается любимым оружием киллеров. Сейчас это служебное оружие судебных приставов, вневедомственной охраны, сотрудников фельдъегерской службы и инкассаторов.