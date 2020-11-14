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Вдова у гроба Колтового прятала лицо за чёрной маской 

Экспресс газета 44 минуты назад
Видно, что женщина очень тяжело переживает случившееся
Сегодня, 14 ноября, в ритуальном зале Никол-Архангельского крематория прошла церемония прощания с ведущим НТВ Александром Колтовым. На прошлых выходных мужчина разбился в легкомоторном самолете в Московской области.
Люди стали собираться где-то за полчаса до начала мероприятия. Среди пришедших было много знаменитостей — коллег Александра Колтового по телевидению. В беседе с журналистами ведущий Александр Пушной очень тепло вспоминал покойного: «Саша Колтовой никогда не будет больным, немощным. Он навсегда останется любознательным. Если бы не он, то „Галилео“ не был бы таким».
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Помимо прочих, на траурной церемонии присутствовала и супруга погибшего. Многие СМИ после инцидента успели похоронить ее заживо, предполагая, что именно она была за штурвалом вместе с Александром в тот день. Позже выяснилось, что на самом деле в самолете находилась финансист Наталья Климова, заместитель директора отделения одного из столичных банков.
Во время прощания с Колтовым его супруга сидела у гроба, пряча лицо за черной маской. Было видно, что она очень тяжело переживает случившееся. В какой-то момент даже показалось, что женщина чуть не упала в обморок. Однако ее поддержали другие присутствующие. Что же касается гроба с телом Колтового, то его сожгли под песню Фрэнка Синтары «My way».
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Происшествия , Видео , Наталья Климова , НТВ , Московская область
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