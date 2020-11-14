— Девушка, выходите», — вежливо говорит он. — Да пошел ты на х… никуда я не пойду… — Оплатите заказ. — Еще чего тебе оплатить, б…? Ты знаешь с кем связался, урод? У меня муж в прокуратуре работает, тебе просто пи***ц! — победно хмыкает скандалистка.