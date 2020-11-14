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«Ты с кем связался, урод? Тебе пи***ц!»: москвичка устроила истерику в такси 

Майк Габриелян 36 минут назад
В Москве недовольная «жена прокурора» обругала матом и ударила ногой таксиста, отчего он потерял управление автомобилем и едва не попал в ДТП. Видео конфликта опубликовали в интернете.
По словам водителя Дилшода, его пассажирка сразу начала хамить, сообщает Mash.
"Вези меня, мразь!" Истерика пассажирки попала на видео
Спрашивала, умеет ли он водить, знает ли он дорогу. Он отказался везти конфликтную женщину и предложил оплатить часть пути. Дама отказалась и принялась угрожать мужем-прокурором. Водитель снял диалог на видео.

— Девушка, выходите», — вежливо говорит он. — Да пошел ты на х… никуда я не пойду… — Оплатите заказ. — Еще чего тебе оплатить, б…? Ты знаешь с кем связался, урод? У меня муж в прокуратуре работает, тебе просто пи***ц! — победно хмыкает скандалистка.

Она ударила шофёра ногой, из-за чего он на пару секунд потерял управление и заехал на бордюр. Водитель вызвал Росгвардию. Позже он написал заявление в отделе полиции.
Отметим, что конфликты «успешных» россиянок с таксистами уже превратились в мем. В интернете зарвавшихся дам называют «везименямразь» — такое выражение употребляла фитнес-тренер из Одинцова Яна Даньковой. Она оскорбляла и била таксиста, угрожая ему влиятельными знакомыми.
Комментарии 43
Происшествия , Видео , Росгвардия , Генпрокуратура РФ
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