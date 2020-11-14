В Москве недовольная «жена прокурора» обругала матом и ударила ногой таксиста, отчего он потерял управление автомобилем и едва не попал в ДТП. Видео конфликта опубликовали в интернете.
По словам водителя Дилшода, его пассажирка сразу начала хамить, сообщает Mash.
Спрашивала, умеет ли он водить, знает ли он дорогу. Он отказался везти конфликтную женщину и предложил оплатить часть пути. Дама отказалась и принялась угрожать мужем-прокурором. Водитель снял диалог на видео.
— Девушка, выходите», — вежливо говорит он. — Да пошел ты на х… никуда я не пойду… — Оплатите заказ. — Еще чего тебе оплатить, б…? Ты знаешь с кем связался, урод? У меня муж в прокуратуре работает, тебе просто пи***ц! — победно хмыкает скандалистка.
Она ударила шофёра ногой, из-за чего он на пару секунд потерял управление и заехал на бордюр. Водитель вызвал Росгвардию. Позже он написал заявление в отделе полиции.
Отметим, что конфликты «успешных» россиянок с таксистами уже превратились в мем. В интернете зарвавшихся дам называют «везименямразь» — такое выражение употребляла фитнес-тренер из Одинцова Яна Даньковой. Она оскорбляла и била таксиста, угрожая ему влиятельными знакомыми.