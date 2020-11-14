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Сутенер жестоко избил проституток в Москве 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Сутенер жестоко избил проституток в Москве
Фото: depositphotos.com
В Москве сутенер избил двух проституток, угрожая им пистолетом. Бордель, замаскированный под массажный салон «Сова» на Самотечной улице, оперативники накрыли еще в июне прошлого года. Было возбуждено уголовное дело, задержан организатор притона, передаёт РЕН ТВ.
Избитая модель оказалась проституткой
В ходе расследования, установлено, что в июле 2019 года сутенер избил двух девушек в раздевалке «салона». Он бил их по ребрам и пинал ногами, угрожая пистолетом. Теперь сутенер ответит и за жестокое избиение "жриц любви".
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Мытищах «клиент» избил и задушил проститутку.
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