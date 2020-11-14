Сутенер жестоко избил проституток в Москве 

Москве сутенер избил двух проституток, угрожая им пистолетом. Бордель, замаскированный под массажный салон «Сова» на Самотечной улице, оперативники накрыли еще в июне прошлого года. Было возбуждено уголовное дело, задержан организатор притона, передаёт РЕН ТВ.

В ходе расследования, установлено, что в июле 2019 года сутенер избил двух девушек в раздевалке «салона». Он бил их по ребрам и пинал ногами, угрожая пистолетом. Теперь сутенер ответит и за жестокое избиение "жриц любви".