В Петербурге полыхает старейший завод

Из полыхающего здания эвакуированы четыре человека. Информации о пострадавших не поступало.

На место происшествия направлены все свободные расчеты.

Как сообщал «Рамблер», накануне в Рязани произошел крупный пожар в торговом центре «М5 Молл». Возгорание началось в батутном центре, из здания оперативно эвакуировали 250 человек.