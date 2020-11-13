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В Петербурге полыхает старейший завод

Вероника Полынина
9 минут назад
В Санкт-Петербурге горит Ленинградский оптико-механический завод (ЛОМО) по производству электрических счетчиков.
В Петербурге полыхает старейший завод
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает «Mash на Мойке», загорелось отдельно стоящее четырехэтажное здание, пожару присвоена третья категория сложности.
Из полыхающего здания эвакуированы четыре человека. Информации о пострадавших не поступало.
На место происшествия направлены все свободные расчеты.
Как сообщал «Рамблер», накануне в Рязани произошел крупный пожар в торговом центре «М5 Молл». Возгорание началось в батутном центре, из здания оперативно эвакуировали 250 человек.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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