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Россиянка изменила мужу и обвинила его в изнасиловании 

Вероника Полынина 34 минуты назад
Россиянка вернулась с отдыха и заявила об изнасиловании
Фото: globallookpress.com
Жительница Москвы изменила мужу, а затем обвинила в изнасиловании.
Как сообщает телеграм-канал газеты «Московский комсомолец», москвичка изменила мужу на отдыхе, а когда вернулась домой, решила во всем признаться.
Оскорбленный муж заявил, что не хочет жить с изменщицей, и пригрозил разводом. Тогда женщина решила проучить мужа и заявила в полицию, что он ее изнасиловал.
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Однако следователи выяснили правду, и теперь мстительной женщине грозит обвинение в ложном доносе.
Как писал «Рамблер», ранее участковый из Саяногорска приехал к бывшей жене на новом джипе, а она отправилась в полицию писать заявление, что ее супруг — взяточник. Доследственная проверка показала, что мужчина взял машину на тест-драйв, чтобы покрасоваться перед бывшей женой.
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