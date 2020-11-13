Россиянка вернулась с отдыха и заявила об изнасиловании

Жительница Москвы изменила мужу, а затем обвинила в изнасиловании.

Как сообщает телеграм-канал газеты «Московский комсомолец», москвичка изменила мужу на отдыхе, а когда вернулась домой, решила во всем признаться.

Оскорбленный муж заявил, что не хочет жить с изменщицей, и пригрозил разводом. Тогда женщина решила проучить мужа и заявила в полицию, что он ее изнасиловал.

Однако следователи выяснили правду, и теперь мстительной женщине грозит обвинение в ложном доносе.

Как писал «Рамблер», ранее участковый из Саяногорска приехал к бывшей жене на новом джипе, а она отправилась в полицию писать заявление, что ее супруг — взяточник. Доследственная проверка показала, что мужчина взял машину на тест-драйв, чтобы покрасоваться перед бывшей женой.