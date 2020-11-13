Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Главного вора в законе Чечни объявили в розыск 

Lenta.ru 18 минут назад
Главного вора в законе Чечни объявили в розыск
Фото: РИА Новости
Чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Шалинский) объявлен в федеральный розыск в Северной Осетии. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, главного криминального авторитета Чечни объявили в розыск после возбуждения уголовного дела за занятие высшего положения в преступной иерархии. Поводом стало то, что, отбывая часть срока в колонии во Владикавказе, Шалинский в статусе вора в законе руководил другими заключенными.
По мнению источника, розыск осложнит для Домбаева борьбу за контроль над империей убитого главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули), так как теперь он не сможет выехать из Чечни.
Ранее, в сентябре, сообщалось, что авторитет активно наращивал влияние в Челябинской области. Если ему удастся заручиться поддержкой и в других регионах, он вполне сможет побороться с братом Гули Намиком Бакинским за наследство погибшего.
Вор в законе опозорился на зоне
После смерти Гули на его место стали претендовать трое: 47-летний Георгий Акоев (Гия Свердловский) — племянник убитого лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан); 65-летний Автандил Кобешавидзе (Авто), проживающий сейчас на Украине, и 39-летний Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский).
Тем не менее наследником погибшего считается Намик Бакинский.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Последние новости
Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих выдвинули на «Оскар» Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих выдвинули на «Оскар» Мэра Томска задержали Мэра Томска задержали Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов
Комментарии 6
Происшествия , Надир Салифов , Аслан Усоян , Азербайджан , Владикавказ , Республика Северная Осетия — Алания , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
03:22
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
Происшествия
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение