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Россиянин убил родного брата одним точным ударом 

Павел Тиунов 49 минут назад
Россиянин убил родного брата одним точным ударом
Фото: ТАСС
Подмосковные полицейские задержали жителя Домодедово, который в пылу драки убил своего родного брата, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного следственного управления по Московской области. Вероятный преступник заверил правоохранителей, что не желал трагического исхода.
Инцидент произошел 8 ноября в квартире в городе Домодедово. О причинах конфликта между братьями следователи не распространяются. Известно, что родственники бросились выяснять отношения на кулаках. Один из них в пылу потасовки схватил кухонный нож и ударил соперника в бедро. Острое лезвие задело крупные кровеносные сосуды, мужчина истек кровью и, не дождавшись помощи медиков, скончался.

«На допросе обвиняемый дал признательные показания. Кроме этого, ранее он был судим за совершение убийства», — говорится в сообщении.

Задержанному 31 год. В отношении него на текущий момент расследуется уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть». На время расследования арестованного поместили в следственный изолятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Крыму правоохранители обнаружили тело местного жителя, засыпанное кофе и сахаром. Страшная находка была сделана 11 ноября в селе Нижняя Голушинка Бахчисарайского района. На теле местного жителя эксперты насчитали 12 ран от ножа. Оригинальная деталь: половые органы погибшего были засыпаны большим количество кофе и сахара. О жертве известно, что он не был алкоголиком и не наблюдался у нарколога. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.
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