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С российского военного взыскали миллионы рублей за разбитый вертолет 

Lenta.ru 1 час назад
С российского военного взыскали миллионы рублей
Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»
Санкт–Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с российского военнослужащего Андрея Гусева три миллиона рублей за разбитый вертолет. Об этом в пятницу, 13 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Как установил суд, в августе 2019 года вертолет Ми–8 под управлением Гусева совершал полет над озером Селигер в районе населенного пункта Новые Ельцы. Полет выполнялся с резким изменением углов крена и тангажа с сильным превышением скорости. Летчик не выдержал заданный маршрут и высоту и намеренно допустил снижение без разрешения диспетчера.
В результате вертолет столкнулся с линиями электропередач, что привело к повреждению узлов и агрегатов боевой машины. Военный прокурор Тверского гарнизона требовал взыскать с виновного 3,4 миллиона рублей. В эту сумму были включены только не подлежащие ремонту узлы и агрегаты вертолета. Однако суд уменьшил сумму до трех миллионов рублей, поскольку на иждивении у Андрея Гусева находятся двое малолетних детей.
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Происшествия , Азия , Андрей Гусев , Санкт-Петербург
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