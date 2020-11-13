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Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице

Алевтина Жаркова
18 минут назад
В столичной психиатрической больнице 5 санитары подрались с пациентами, сообщает Telegram-канал BAZA. В медицинском учреждении произошло несколько потасовок, что зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в коридоре больницы и палате.
Администрация клиники сейчас разбирается в случившемся. Как утверждают медики в отделении, где произошел конфликт, лежат самые буйные больные. Они лезут в драку с медперсоналом, поэтому иногда их приходится привязывать. Все подробности инцидента выясняются.
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