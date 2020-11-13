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Белорус попытался поджечь флаг, не смог и попал за решетку 

Lenta.ru 2 часа назад
Не сумевший поджечь флаг белорус попал за решетку
Фото: УВД Гомельского облисполкома / YouTube
Белорус, который попытался поджечь государственный флаг, но не смог и в итоге порвал его, приговорен к году ограничения свободы. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Попавший за решетку 27-летний житель Жлобина будет отбывать наказание в исправительном учреждении открытого типа.
Инцидент произошел 15 сентября у Дворца культуры металлургов в Жлобине. Мужчина поднялся на флагшток и сорвал с него флаг. Затем пытался его поджечь, но не смог, поэтому порвал полотнище и выбросил его в расположенный неподалеку водоем. Вскоре его нашли сотрудники прокуратуры. Во время следственных действий он признал свою вину и возместил ущерб.
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко. Оппозиция не признала этих результатов. Первые акции протеста жестко разгонялись. Многие задержанные рассказывали о пытках и издевательствах в изоляторах временного содержания. Сообщалось о пяти погибших из числа протестующих.
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Комментарии
Происшествия , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Генпрокуратура РФ , МВД , Жлобин
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