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Россиянин убил человека в обмен на дом 

Lenta.ru 44 минуты назад
Россиянин убил человека в обмен на дом
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине, который согласился убить человека в обмен на частный дом. Преступник проведет в тюрьме десять лет, сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Убийство было совершено в июне 2019 года. Как было установлено в суде, заказчик предложил мужчине убить жителя Ставрополя, а в качестве вознаграждения пообещал частное домовладение в городе Изобильном. Для исполнения задуманного киллер незаконно приобрел обрез охотничьего ружья 16-го калибра.
В тот же день будущая жертва прибыла к условленному месту встречи на территории кладбища в одном из местных сел. Киллер выстрелил мужчине в грудь, пострадавший скончался на месте преступления. Суд признал исполнителя виновным в убийстве, совершенном по найму, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Россиянин получил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в ноябре в Санкт-Петербурге вынесли приговор местной жительнице, зарезавшей соседку по коммунальной квартире. Женщины конфликтовали на протяжении восьми лет. Убийцу посадили на 7,5 года.
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Происшествия , ФСИН , Изобильный , Ставрополь , Ставропольский Край
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