Россиянин убил человека в обмен на дом 

Ставропольском крае вынесли приговор мужчине, который согласился убить человека в обмен на частный дом. Преступник проведет в тюрьме десять лет, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Убийство было совершено в июне 2019 года. Как было установлено в суде, заказчик предложил мужчине убить жителя Ставрополя, а в качестве вознаграждения пообещал частное домовладение в городе Изобильном. Для исполнения задуманного киллер незаконно приобрел обрез охотничьего ружья 16-го калибра.

В тот же день будущая жертва прибыла к условленному месту встречи на территории кладбища в одном из местных сел. Киллер выстрелил мужчине в грудь, пострадавший скончался на месте преступления. Суд признал исполнителя виновным в убийстве, совершенном по найму, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Россиянин получил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима