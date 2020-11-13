«Бил головой об пол»: россияне нападают на врачей

Жестокое нападение на сотрудника скорой помощи произошло в Ульяновске — там мужчина ворвался в квартиру во время осмотра беременной сожительницы и попытался задушить фельдшера. В результате 50-летний медик в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Теперь выяснять обстоятельства произошедшего будет местный Следственный комитет

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Следователи Ульяновска проводят проверку после того, как пьяный местный житель избил фельдшера скорой помощи в квартире своей беременной сожительницы. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По предварительным данным, 12 ноября около 23.00 по местному времени (22.00 мск) бригада скорой помощи приехала к беременной девушке, которая пожаловалась на боли в животе. Изначально осмотр проходил спокойно, пока в квартиру не ворвался пьяный 25-летний гражданский муж пациентки.

«Набросился на фельдшера, стал избивать его, бил головой об пол, пытался задушить. Второй фельдшер оказала содействие напарнику, благодаря чему бригаде удалось вырваться и убежать», — рассказал главный врач Ульяновской областной станции скорой помощи Айрат Имангулов местным СМИ.

Через некоторое время старший врач скорой помощи позвонил женщине, вызывавшей медиков, но она отказалась от повторного вызова.

В результате избитого 50-летнего фельдшера доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Там ему диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы грудной клетки и левого предплечья. «От госпитализации он отказался», — уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

После инцидента медики приняли решение обратиться в правоохранительные органы . Теперь местный Следком проводит процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

«На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отчитались в ведомстве.

Накануне от темперамента и любви к алкоголю местного жителя пострадали и врачи скорой помощи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Как удалось выяснить следователям, бригада медиков прибыла по вызову утром 12 ноября. Им открыл дверь нетрезвый мужчина, который в процессе разговора стал угрожать расправой и впоследствии несколько раз выстрелил из травматического пистолета в потолок. Медики выбежали на улицу. Усмирить мужчину удалось только прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии

«По факту покушения на работников скорой помощи организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в региональном СУСК, пообещав принять процессуальное решение по результатам проверки.

В то же время разборки между пациентом и врачом приемного отделения больницы скорой помощи в Омске закончились возбуждением уголовного дела.

«По предварительным данным, 29 октября 2020 около 17.00 в приемном отделении БСМП-1 (больницы скорой медицинской помощи 1) Омска 50-летний предприниматель нанес 34-летнему врачу удар в лицо, сломав нос», — рассказывали в местном СК.

В результате УМВД по Омской области возбудило уголовное дело статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Расследованием займется СУ СК по Омской области.

Похожее нападение на фельдшера скорой помощи произошло 24 марта. Как сообщал портал «Городские новости. Красноярск», мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал врачей, после чего 20 минут не впускал их в квартиру. Спустя некоторое время он сам спустился к машине медиков и ударил фельдшера в челюсть.

«Фельдшер, которого избили, входит в спецбригаду. Он готов выезжать к людям с подозрением на коронавирус. И тут врач получил от пациента в челюсть... Это в принципе недопустимо, а сейчас вообще непростительно в условиях пандемии, когда медицинские кадры — это важнейший ресурс», — писала в Facebook пресс-секретарь красноярской службы скорой помощи Наталья Ковальчук.