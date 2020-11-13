Мужчину спасли от самоубийства в Москве

Сотрудники правоохранительных органов спасли жителя столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Таллинская, дом 30. На данный момент гражданин находится в безопасности, его передали медикам.

Стало известно, что в 9:35 в ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о том, что в столичном районе Строгино мужчина угрожает покончить с собой. На место прибыло спасательное подразделение, но с гражданином в тот момент уже работали полицейские.