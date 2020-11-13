«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео

В новосибирском международном аэропорту «Толмачево» совершил аварийную посадку грузовой лайнер Ан-124. Самолет авиакомпании «Волга-Днепр», на борту которого находилось 14 человек, направлялся в Вену. Однако практически сразу после вылета был вынужден совершить посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Момент захода на аварийную посадку сняли на камеру очевидцы, ролик размещен в Telelgram-канале Life SHOT.
Как сообщает «РИА НОВОСТИ», при посадке воздушное судно получило повреждения двигателя, фюзеляжа и шасси. Никто из находившихся на его борту не пострадал.