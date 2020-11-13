В Москве арестовали крупного квартирного мошенника

В Москве арестовали рецидивиста за аферу с квартирами на 750 млн рублей. По версии следствия, мошенник обманул 100 человек.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, фигуранту предъявлено обвинение, он уже под стражей. Ранее мужчина отбывал наказание за аналогичные преступления.
Из департамента региональной безопасности Москвы оперативникам стало известно, что житель столицы размещает объявления о продаже муниципальной недвижимости по сниженной стоимости. Злоумышленник, ссылаясь на широкий круг знакомств в органах власти, обещал оказать содействие в получении субсидии и помочь оформить объекты в собственность. Люди заключали договоры, вносили деньги и мошенник исчезал.