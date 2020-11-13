В Москве арестовали крупного квартирного мошенника

Москве арестовали рецидивиста за аферу с квартирами на 750 млн рублей. По версии следствия, мошенник обманул 100 человек.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк , фигуранту предъявлено обвинение, он уже под стражей. Ранее мужчина отбывал наказание за аналогичные преступления.

Из департамента региональной безопасности Москвы оперативникам стало известно, что житель столицы размещает объявления о продаже муниципальной недвижимости по сниженной стоимости. Злоумышленник, ссылаясь на широкий круг знакомств в органах власти, обещал оказать содействие в получении субсидии и помочь оформить объекты в собственность. Люди заключали договоры, вносили деньги и мошенник исчезал.