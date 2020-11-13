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Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Мэр Томска Иван Кляйн был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Правоохранители произвели задержание главы города во время селекторного совещания в городской администрации. Этот момент зафиксирован на камеру.
На кадрах видно, как силовики входят в кабинет Кляйна, где в тот момент проходит совещание. Они предъявляют ему соответствующие документы о задержании, а затем выводят градоначальника из здания в наручниках.
По сообщениям СК РФ, месту жительства Кляйна, а также в администрации и служебных помещениях ОАО «Томское пиво» проводятся обыски.
Происшествия , Видео , Иван Кляйн , СКР
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