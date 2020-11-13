Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео 

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Правоохранители произвели задержание главы города во время селекторного совещания в городской администрации. Этот момент зафиксирован на камеру.

На кадрах видно, как силовики входят в кабинет Кляйна, где в тот момент проходит совещание. Они предъявляют ему соответствующие документы о задержании, а затем выводят градоначальника из здания в наручниках.