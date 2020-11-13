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Пациент переболел коронавирусом и лишился восьми пальцев 

Павел Тиунов 40 минут назад
Пациент переболел коронавирусом и лишился восьми пальцев
Фото: ТАСС
Житель Лос-Анджелеса после выздоровления от COVID-19 лишился верхних фаланг на восьми пальцах на руках, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание People. На текущий момент мужчина перенес уже семь восстановительных операций.
53-летний Грег Гарфилд заразился коронавирусом в феврале в Италии, где катался с друзьями на горных лыжах. По прибытию домой он пожаловался медикам на плохое самочувствие. Симптомы, диагностированные у Гарфилда были сходи с симптомами COVID-19, поэтому врачи настояли на тесте.
Результат оказался положительным. На фоне ухудшающегося состояния, мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В больнице ситуация усугубилась: у Гарфилда упало давление, развились полиорганная недостаточность и стафилококковая инфекция. Его перевели в реанимацию. Спустя месяц борьбы за жизнь пациента, медикам удалось буквально вытащить мужчину с того света. Однако не обошлось без последствий: из-за нарушения кровотока фаланги на восьми пальцах на руках пришлось ампутировать.
Сегодня Грег Гарфилд находится дома. Он перенес семь восстановительных операций. Мужчина считает, что ему очень повезло. По его словам, пренебрегать мерами предосторожности, призванными ограничить распространение коронавируса, не стоит.
Ранее, как сообщал «Рамблер», были названы нетипичные симпотомы заражения коронавирусной инфекцией. Доцент Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт рассказала, что пациенты, переболевшие COVID-19, сообщили о признаках аболевания, которые не упоминаются в официальных списках. Так, они жалуются на бессонницу, жжение в стопах, выпадение волос, провалы в памяти, высыпания на коже, проблемы с сердцем и онемение лица и тела.
Пациенты сообщали, что эти симптомы проявлялись в том числе на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Ламберт выразила уверенность, что вопрос долгосрочных нетипичных последствий COVID-19 должен быть тщательно изучен, так как едва ли является последствием стресса.
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Происшествия , Lenta.ru
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