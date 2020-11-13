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Пьяный россиянин напал с пистолетом на бригаду скорой помощи 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Пьяный россиянин напал на бригаду скорой
Фото: РИА Новости
Житель Нижнего Новгорода угрожал приехавшей на вызов бригаде скорой помощи и применил травматический пистолет. Об этом сообщило сегодня следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 12 ноября в квартире дома на улице Вятской Приокского района города.

«Нетрезвый хозяин вступил в конфликт с медиками и, угрожая убийством, произвел выстрелы из травматического пистолета в потолок квартиры. Медики без одежды выбежали на улицу», — говорится в сообщении.

Мужчину остановили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.
Пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области уточнила, что врачей вызвали для больной женщины. Однако после осмотра она отказалась от госпитализации.

«Но сын больной настаивал на том, чтобы ее забрали в больницу. Спор закончился тем, что мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, достал пистолет», — отмечается в сообщении.

Росгвардейцы, приехав на место происшествия, блокировали «возможные пути отхода вооруженного гражданина», начали переговоры, убедили женщину пустить их в квартиру и задержали ее сына, который «попытался оказать физическое сопротивление». В пресс-службе также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве бригада скорой помощи столкнулась с агрессией, приехав на вызов к ребенку с пневмонией. То, что врач и фельдшер были в спецкостюмах, разъярило отца ребенка. Он напал на медиков и сломал нос 26-летнему фельдшеру.
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Происшествия , Росгвардия
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