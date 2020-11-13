СК Белоруссии высказался о смерти Бондаренко

Следственный комитет Белоруссии прокомментировал смерть Романа Бондаренко, избитого и задержанного неизвестными в масках. Об этом сообщает Tut.by в своем Telegram -канале.

«Произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения», — заявили в ведомстве.

Следствие также сообщило, что врачи диагностировали у Бондаренко не только телесные повреждения, но и алкогольную интоксикацию. Мужчина умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

12 ноября стало известно , что 31-летний Роман Бондаренко скончался, перенеся операцию и находясь в коме. По сообщениям местных жителей, мужчина был избит накануне вечером неизвестными людьми в гражданском, которые снимали красно-белые ленты, украшавшие территорию. Бондаренко вышел к ним поговорить, однако его оттолкнули, и он ударился головой, после чего его «профессионально задержали» и увезли.

Позднее 12 ноября жители Минска вышли на протестную акцию и почтили память погибшего минутой молчания.