Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Белорусские следователи прокомментировали смерть избитого задержанного 

Lenta.ru 1 час назад
СК Белоруссии высказался о смерти Бондаренко
Фото: EPA
Следственный комитет Белоруссии прокомментировал смерть Романа Бондаренко, избитого и задержанного неизвестными в масках. Об этом сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

«Произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения», — заявили в ведомстве.

Следствие также сообщило, что врачи диагностировали у Бондаренко не только телесные повреждения, но и алкогольную интоксикацию. Мужчина умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
12 ноября стало известно, что 31-летний Роман Бондаренко скончался, перенеся операцию и находясь в коме. По сообщениям местных жителей, мужчина был избит накануне вечером неизвестными людьми в гражданском, которые снимали красно-белые ленты, украшавшие территорию. Бондаренко вышел к ним поговорить, однако его оттолкнули, и он ударился головой, после чего его «профессионально задержали» и увезли.
Позднее 12 ноября жители Минска вышли на протестную акцию и почтили память погибшего минутой молчания.
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко. Акции протеста жестко разгонялись. Многие задержанные рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Последние новости
Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов Покидающие Нагорный Карабах жители сожгли свои дома Покидающие Нагорный Карабах жители сожгли свои дома Россия ответила послу Азербайджана на ремарку о сбитом вертолете Россия ответила послу Азербайджана на ремарку о сбитом вертолете
Комментарии
Происшествия , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
02:54
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
Армия
Российская система «Периметр» попала на видео
03:19
Российская система «Периметр» попала на видео
Армия
Прозрачные гробы в продаже попали на видео
02:54
Прозрачные гробы в продаже попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть