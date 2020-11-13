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В Киеве в результате стрельбы ранен полицейский 

RT на русском 1 час назад
В Киеве в результате стрельбы ранен полицейский
Фото: Facebook
В Святошинском районе Киева в ночь на пятницу, 13 ноября, задержаны трое неизвестных, которые при попытке бегства открыли огонь по патрульным полицейским.
Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции страны, в результате стрельбы был ранен полицейский, он госпитализирован.
Отмечается, что патрульные остановили автомобиль Subaru за нарушение ПДД.

«Во время общения с водителем по поводу нарушения инспекторы заметили в салоне трёх мужчин, которые заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины выскочили из авто и начали убегать», — говорится в сообщении.

Во время преследования один из убегавших мужчин несколько раз выстрелил в патрульного.
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