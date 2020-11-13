В Киеве в результате стрельбы ранен полицейский 

«Во время общения с водителем по поводу нарушения инспекторы заметили в салоне трёх мужчин, которые заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины выскочили из авто и начали убегать», — говорится в сообщении.