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Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске

ТАССиещё 7
1 час назад
Причиной аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту "Толмачево" стали неполадки с двигателем, сообщила журналистам представитель Росавиации.
Названа причина вынужденной посадки Ан-124
Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФЗападно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет авиакомпании "Волга-Днепр" вылетел из Новосибирска в Вену, но из-за проблем с одним из двигателей экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При приземлении Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
"По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки", — сказала представитель Росавиации.
Она добавила, что аэропорт закрыли до 10:30 мск. При ЧП никто не пострадал.
Выяснением обстоятельств происшествия займется комиссия с участием представителей Росавиации. Новосибирский отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК начал проверку. Комиссия и следственная группа уже выехали на место происшествия.
Происшествия,Волга-Днепр,Росавиация,Новосибирск,
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