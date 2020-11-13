Названа причина вынужденной посадки Ан-124

Причиной аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту "Толмачево" стали неполадки с двигателем, сообщила журналистам представитель Росавиации.
Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФЗападно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет авиакомпании "Волга-Днепр" вылетел из Новосибирска в Вену, но из-за проблем с одним из двигателей экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При приземлении Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
"По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки", — сказала представитель Росавиации.
Она добавила, что аэропорт закрыли до 10:30 мск. При ЧП никто не пострадал.
Выяснением обстоятельств происшествия займется комиссия с участием представителей Росавиации. Новосибирский отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК начал проверку. Комиссия и следственная группа уже выехали на место происшествия.