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Сеть подпольных оружейных мастерских выявили в 16 регионах России 

ТАСС и ещё 6 55 минут назад
Сеть подпольных оружейных мастерских выявили в РФ
Фото: РИА Новости