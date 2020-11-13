Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии

В швейцарском городе Биль произошла стрельба. Об инциденте сообщили очевидцы: местные жители слышали звуки выстрелов, а также заметили двух лежащих на земле людей. В ночь на пятницу в городе проводилась спецоперация.

«В связи с расследованием инцидента в Лангнау сегодня вечером в Биле был остановлен мужчина. При этом произошло применение служебного оружия», - прокомментировали представители полиции кантона Берн в Twitter.