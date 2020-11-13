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Последний полет Колтового попал на видео

Вадим Дроздов
1 час назад
В социальных сетях появилось последнее видео с Александром Колтовым, снятое им перед смертельным полетом. Ведущий ТВ-шоу "Звезды сошлись" на НТВ 7-го ноября вместе со своей спутницей направлялся на базу отдыха на самолете. В воздухе у машины произошла техническая неисправность, самолет упал и разбился. При этом Александру удалось спилотировать самолет всторону от жилых домов и автомобильной дороги. Специалисты выяснили, что в момент падения винт самолета не работал. Масляный бак самолета был пуст. Также стало известно, что Колтовой сам заправил самолет перед вылетом, и мотор завелся не с первого раза.
Происшествия,Видео,НТВ,
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