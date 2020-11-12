Скончалась бабушка нижегородского стрелка 

В Нижнем Новгороде скончалась бабушка Данилы Монахова, который 12 октября устроил стрельбу в поселке Большеорловское, передает телеграм-канал Mash.

Врачи областной клинической больницы имени Семашко целый месяц боролись за жизнь Галины Монаховой, но ранение, нанесенное внуком, оказалось не совместимо с жизнью.

12 октября, как сообщал «Рамблер», 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу из охотничьего ружья по местным жителям на остановке общественного транспорта в поселке Большеорловское Нижегородской области. Трое мужчин скончались на месте, три женщины, среди которых бабушка Монахова, были госпитализированы. Позже стрелка нашли мертвым, он застрелился.

Предположительно, молодой человек планировал нападение на интернат, где он учился. Монахов приехал к бабушке в Большеорловское, чтобы забрать охотничьи ружья, которые хранились у нее в квартире. Но женщина наотрез отказалась отпускать внука с оружием. В ходе ссоры Даниил выстрелил ей в живот, а затем застрелил соседа, прибежавшего на помощь. После этого он вышел на улицу и продолжил стрелять по случайным прохожим.