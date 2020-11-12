Тело в мусоросборнике: загадочная смерть в колонии

Тело 39-летнего заключенного с пробитой головой нашли в мусоросборнике ИК-13 в Новосибирской области ФСИН опровергла информацию СМИ о гибели заключенного в ходе бунта — по данным ведомства, его в ходе ссоры убил другой осужденный.

В Новосибирской области расследуется убийство 39-летнего заключенного, сообщили в управлении регионального Следственного комитета

По данным ведомства, 11 ноября 2020 года около 23.20 по местному времени (03.20 мск) сотрудники ИК-13, где убитый отбывал наказание, нашли тело в мусоросборнике промзоны учреждения. На теле обнаружены множественные гематомы и ссадины в области головы.

Ранее издание «Тайга.инфо», ссылаясь на свои источники, сообщало, что в этой колонии произошел бунт. Якобы заключенные отключили свет и не пускали сотрудников колонии на смену. Для их усмирения был вызван спецназ, в результате применения физической силы несколько заключенных пострадали, а один был убит.

В то же время в ГУ ФСИН по региону заявляли, что «данная информация не соответствует действительности». При этом в управлении признали, что «на почве личных неприязненных отношений между осужденными возник конфликт», в результате которого один из них был убит, передает портал НГС.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, расследование дела продолжается.

Новосибирская областная прокуратура также организовала комплексную проверку исправительной колонии особого режима №13 из-за убийства осужденного. Как сообщили в ведомстве, в ИК выехали прокуроры отдела по надзору за исправительными учреждениями, которым предстоит дать оценку соблюдения законов об обеспечении режима и надзора в пенитенциарной системе, а также оперативно-разыскной деятельности.

Как выяснила газета «КП-Новосибирск», жертву звали