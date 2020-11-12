Чем обернулось избиение детей в Новосибирске

Против сотрудников туберкулезной больницы в Новосибирске , где жестоко обращались с детьми, возбудили уже третье уголовное дело - на этот раз в отношении руководства клиники по статье "Халатность". Кроме того, заведующего детским филиалом учреждения уволили, ведутся работы по переформированию отделения. Начало разбирательствам положили ролики, на которых видно, как одна медсестра таскает маленькую пациентку за волосы, а другая бьет больного мальчика по лицу.

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В Новосибирске уволили заведующего детским филиалом туберкулезной больницы — ранее в учреждении медработники жестоко обращались с детьми. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Совместная комиссия Минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области оценила ситуацию, сложившуюся в детском филиале областной туберкулезной больницы, причины, которые могли привести к инцидентам. Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем», — заявили в пресс-службе ведомства.

Старшую сестру больницы и сестру отделения понизили в должности. Кроме того, решено увеличить количество нянь для детей, которые лечатся без родителей, а также нанять на работу воспитателя — для этого готовятся документы для оформления лицензии на образовательную деятельность.

Между тем следователи завели уже третье уголовное дело против сотрудников новосибирской больницы. На этот раз в отношении руководства клиники по статье «Халатность». Об этом сообщили в СК РФ.

Два дела о жестоком обращении с детьми были заведены ранее в отношении медработниц. 10 ноября одна из матерей, Ирина, которая лежала с ребенком в палате, опубликовала видео, на котором видно, как медсестра ударила больного мальчика по голове.

«Я несколько дней в сончас ставила свой телефон к окошку между палатами, — рассказала kp.ru Ирина. — И сняла видео c медсестрой: она била по голове мальчика, который лежал в своей кровати и не спал во время сончаса. После этой выходки я больше провинившуюся медсестру не видела».

Родители ребенка одни из первых увидели видеозапись. «Сыну семь лет, у него — генерализованный туберкулез. В больнице он лежит один, потому что родителям с детьми такого возраста находиться не положено. Я была в ужасе, когда увидела в соцсетях на видео своего мальчика и что его бьют. Эту медсестру из ролика я видела первый раз», — поделилась с порталом мама мальчика.

Она добавила, что насторожилась еще раньше, когда разговаривала с сыном по телефону. «Он звонит каждый день, всегда говорит, что у него все хорошо. Но три дня назад он пожаловался, что у него болит глаз — вроде как синяк у него появился. Пыталась расспросить сына, откуда синяк, но ребенок сказал, что не знает, — сказала сибирячка. — Я бы с радостью забрала его из этой больницы, но сына не выпишут — у нас тяжелый случай туберкулеза, частые рецидивы, поэтому руки связаны. И для меня это кошмар!»

Ранее, 6 ноября, та же пациентка новосибирской больницы Ирина опубликовала еще один ролик.

«Я была в шоке от увиденного: медсестра схватила ребенка за волосы, протащила девочку по комнате и швырнула на кровать. Да так с котенком даже не обращаются, не то, что с детьми», — возмутилась очевидица в разговоре с kp.ru.

Женщина сообщила, что она и раньше замечала, что медработница жестоко обращается с детьми: «Как-то раз я увидела, что бежит девочка, и эта медсестра хватает ребенка за волосы и бьет по лицу. Я поначалу подумала, что, может, ошиблась. До этого медсестра ходила, улыбалась всегда, она нас принимала, когда мы на госпитализацию приехали. Ну не скажешь, что на такое способна».

Сама сотрудница медучреждения уже побеседовала с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних МВД — в ходе разговора она заявила, что на момент съемки купала нескольких детей, а непослушная девочка в это время бегала по коридору, передает Telegram-канал Life Shot.

Согласно словам медсестры, ей пришлось взять ребенка под мышки, чтобы успокоить, но несовершеннолетняя стала вырываться. Побоявшись, что девочка упадет, женщина схватила ее за «первое, что попалось под руку» — за волосы.

В региональном минздраве также заверили, что за все время работы в Новосибирске на сотрудницу не поступало ни одной жалобы. «Женщина проработала в клинике около 10 лет. До настоящего момента, по словам руководства туберкулезной больницы, замечаний к работе медсестры не было, жалоб на нее не поступало ни от родителей, ни от персонала больницы», — рассказали в ведомстве kp.ru.

В отношении двух медсестер завели дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». Им грозит штраф до 100 тыс. рублей или лишение свободы до трех лет. Медработниц отстранили от должности.

«Расследование уголовных дел продолжается. Действиям медицинского работника будет дана принципиальная оценка, а также будут установлены все обстоятельства преступления», — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова