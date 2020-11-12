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В российской школе отравилось больше ста детей 

Lenta.ru 52 минуты назад
В российской школе отравилось больше ста детей
Фото: ТАСС
Более сотни учеников одной из школ в Кронштадте отравилось в учебное время, несколько учащихся были госпитализированы с признаками пищевой инфекции. Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Организацией питания в образовательном учреждении занимается компания «ТД „Профпит“. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК (»Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
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Ранее «Фонтанка» писала, что из-за отравления в школе отсутствовало больше половины учеников третьих и шестых классов. В чатах родители отмечали, что у детей рвота и высокая температура.

«Деток тошнило во время уроков», — сообщила одна из матерей.

Классная руководительница предположила, что речь может идти о кишечной инфекции. Несколько классов были переведены на дистанционное обучение.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Фонтанка.Ру , Кронштадт , Санкт-Петербург
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