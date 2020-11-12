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Пожар в Балашихе: погибли двое детей и взрослый 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в подмосковной Балашихе, передает телеграм-канал издания «360».
На записи, опубликованной каналом, видно, как из окна вырываются языки пламени.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Московской области, пожар произошел в жилом доме на Чистопольской улице. Сообщение о возгорании поступило в 14.14 мск. На место прибыли 4 пожарных расчета. Через десять минут огонь удалось локализовать, в 15.15 пожар полностью потушили.
В МЧС сообщают, что в результате происшествия есть пострадавшие. По данным «360», погибли трое — два ребенка и один взрослый. Еще один человек пострадал.
Во вторник, как писал «Рамблер», на Угрешской улице на юго-востоке Москвы загорелся ангар на производственной базе. Огонь перекинулся на соседние строения, площадь возгорания составила 500 кв. метров. Никто не пострадал.
Происшествия , Видео , МЧС
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