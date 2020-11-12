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ЧП в школе: мать с дочерью устроили самосуд над ребенком 

Павел Тиунов 48 минут назад
Женщина и ее дочь школьница унизили мальчика на глазах его одноклассников, обругав и вылив ему на голову напиток, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент попал на видео.
На записи слышно, как родительница и девочка кричат на мальчика небольшого роста. Затем школьница хватает его портфель и пытается вылить в него содержимое бутылки с газировкой. Мальчик прижимает рюкзак к себе, а школьница в этот момент льет ему напиток на голову. При этом взрослая женщина, наблюдая за этим, не перестает ругаться на школьника, который по завершению экзекуции уходит к своей парте.
Журналисты отметили, что инцидент произошел в одной из казанских школ. О причинах неадекватного поведения женщины и ее дочери ничего не известно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», одиннадцатиклассник из Лесозаводска рассвирепел из-за оценки «удовлетворительно» по английскому языку и пообещал педагогу забить ее насмерть стулом. Инцидент произошел в декабре 2019 года. 17-летний подросток вышел из себя, когда узнал, что учительница поставила ему «тройку» за полугодие по английскому языку. Он забаррикадировал выход из класса партой, а сам схватился за стул и начал угрожать педагогу расправой. Кое-как буяна удалось успокоить, но на его поведение учительница пожаловалась правоохранителям.
Было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Во время расследования школьник изменил свое отношение к «тройке» и к педагогу. Он выплатил учительнице компенсацию морального вреда и попросил не следователей не судить его строго, уголовное дело закрыть и назначить ему судебный штраф. Просьбу поддержала учительница подростка.
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Происшествия , Видео
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