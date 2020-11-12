Появилось видео подробностей убийства 8 младенцев медсестрой 

Медсестру родильного дома в Великобритании обвиняют в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще 10. Женщину арестовали с третьей попытки.

Резкий рост смертности новорожденных в неонатальном отделении больницы в Честере зафиксировали еще в 2018 году. Тогда отвести от себя подозрения Люси Летби помогла ее безупречная репутация. Но сомнений коллег в причастности к гибели детей ей избежать не удалось, ведь именно в ее смену они умирали чаще всего. В итоге обвиняемая все-таки предстанет перед судом.