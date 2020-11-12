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Москвичка задушила новорожденного ребенка в шкафу 

Павел Тиунов 19 минут назад
Москвичка задушила ребенка в шкафу
Фото: РИА Новости
Москвичка родила ребенка на дому, завернула его голову в простыню и спрятала в шкаф, сообщает РЕН ТВ. Женщина боялась порицания со стороны родственников за появление у нее второго ребенка, в результате младенец погиб.
По данным журналистов, ребенок появился на свет 27 июня. Мальчик родился здоровым, но матери оказался не нужен. Женщина запеленала младенца, обернув при этом его лицо простыней, и положила в шкаф. Спустя некоторое время ребенок задохнулся и погиб.
Известно, что на преступление москвичка пошла, опасаясь скандалов с родственниками: у нее есть один ребенок и на появление второго в семье не рассчитывали.
В настоящее врем правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство».
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ стала известна ужасающая история о том, как на протяжении полугода мать держала новорожденного ребенка в шкафу. Жительница города Карпинск Свердловской области во время беременности мать девочки не обращалась к врачам, а после рождения дочери заявила близким, что та умерла. Девочку обнаружили во время застолья коллеги женщины, услышавшие странные звуки. Они вызвали полицию и скорую, позже врачи выявили у девочки гипотрофию третьей степени и другие серьезные заболевания. Против матери возбудили уголовные дела по статьям о неисполнении родительских обязанностей и истязании. В свердловской полиции заявили, что 37-летняя женщина не смогла внятно объяснить, почему она так жестоко поступила с дочерью. По версии следствия, женщина страдала от послеродовой депрессии и шока после ухода мужа.
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Происшествия , РЕН ТВ
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