Москвичка задушила ребенка в шкафу

Москвичка родила ребенка на дому, завернула его голову в простыню и спрятала в шкаф, сообщает РЕН ТВ. Женщина боялась порицания со стороны родственников за появление у нее второго ребенка, в результате младенец погиб.

По данным журналистов, ребенок появился на свет 27 июня. Мальчик родился здоровым, но матери оказался не нужен. Женщина запеленала младенца, обернув при этом его лицо простыней, и положила в шкаф. Спустя некоторое время ребенок задохнулся и погиб.

Известно, что на преступление москвичка пошла, опасаясь скандалов с родственниками: у нее есть один ребенок и на появление второго в семье не рассчитывали.

В настоящее врем правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство».

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ стала известна ужасающая история о том, как на протяжении полугода мать держала новорожденного ребенка в шкафу. Жительница города Карпинск Свердловской области во время беременности мать девочки не обращалась к врачам, а после рождения дочери заявила близким, что та умерла. Девочку обнаружили во время застолья коллеги женщины, услышавшие странные звуки. Они вызвали полицию и скорую, позже врачи выявили у девочки гипотрофию третьей степени и другие серьезные заболевания. Против матери возбудили уголовные дела по статьям о неисполнении родительских обязанностей и истязании. В свердловской полиции заявили, что 37-летняя женщина не смогла внятно объяснить, почему она так жестоко поступила с дочерью. По версии следствия, женщина страдала от послеродовой депрессии и шока после ухода мужа.