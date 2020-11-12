На берегу Финского залива нашли тело младенца

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"На берегу Сестрорецкого пляжа обнаружено тело младенца женского пола без видимых телесных повреждений", — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом следователи начали проверку. В настоящее время тело передано на экспертизу для установления причин смерти, место происшествия осмотрено следователями.

Пляж расположен в городе Сестрорецке, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга.