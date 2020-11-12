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В Петербурге нашли тело младенца на берегу Финского залива 

ТАСС 1 час назад
На берегу Финского залива нашли тело младенца
Фото: РИА Новости
Тело ребенка нашли на берегу Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга, проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"На берегу Сестрорецкого пляжа обнаружено тело младенца женского пола без видимых телесных повреждений", — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом следователи начали проверку. В настоящее время тело передано на экспертизу для установления причин смерти, место происшествия осмотрено следователями.
Пляж расположен в городе Сестрорецке, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга.
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