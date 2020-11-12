Экзекуция школьницы и ее матери над мальчиком попала на видео 

В одной из школ Казани вступившаяся за свою дочь родительница публично оскорбила мальчика, в то время как сама школьница вылила ему на голову бутылку с жидкостью. Прилюдное наказание сняли на телефон очевидцы инцидента. Ролик публикует Telegram-канал BAZA.

На кадрах видно, как сначала ребенку пытаются вылить воду в рюкзак, но он отбрасывает емкость. После этого девочка поднимает бутылку и выплескивает ее содержимое на голову школьника, а присутствующая при конфликте взрослая женщина кричит на него. Все это происходит на глазах у одноклассников.