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Экзекуция школьницы и ее матери над мальчиком попала на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
В одной из школ Казани вступившаяся за свою дочь родительница публично оскорбила мальчика, в то время как сама школьница вылила ему на голову бутылку с жидкостью. Прилюдное наказание сняли на телефон очевидцы инцидента. Ролик публикует Telegram-канал BAZA.
На кадрах видно, как сначала ребенку пытаются вылить воду в рюкзак, но он отбрасывает емкость. После этого девочка поднимает бутылку и выплескивает ее содержимое на голову школьника, а присутствующая при конфликте взрослая женщина кричит на него. Все это происходит на глазах у одноклассников.
Происшествия , Видео , Общество
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