Крокодил убил девушку из-за местного обычая 

В индийском штате Гуджарат крокодил убил 15-летнюю девушку. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Нападение произошло, когда она мыла посуду в реке возле своего села, которое располагается в заповедном лесу Гир. На глазах другой женщины хищник утащил ее под воду. Та подняла тревогу, но спасти ее не удалось. Тело погибшей нашли через несколько часов.

Село, в котором жила девушка, населено народом малдхари, который с древних пор пасет скот в лесу Гир. Хотя в деревне есть водоснабжение, местным женщинам приходится соблюдать обычай, требующий мыть посуду в реке с крокодилами.

Власти поставили на месте происшествия ловушки для крокодилов. Если рептилия будет поймана, ее перевезут в удаленное место и отпустят.