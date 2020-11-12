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Криминальный авторитет заболел и попал на праздник 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Криминальный авторитет заболел и попал на праздник
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео, на котором киргизский криминальный авторитет Камчыбек Кольбаев, переведенный в колонию в связи с плохим состоянием здоровья, сидит за хорошо накрытым столом и «не выглядит умирающим». Об этом пишет «Вечерний Бишкек».
Камчы Кольбаев был задержан 22 октября сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. Против него расследуется дело о создании преступной организации и участии в ней. 2 ноября «вор в законе» был переведен из СИЗО в колонию, которая считается элитной. Причиной перевода была названа необходимость лечения в связи с плохим самочувствием.
При этом на видеозаписи, которое опубликовало издание, Кольбаев сидит за накрытым столом в компании других зэков.

«Он явно не выглядит больным или умирающим», — подчеркивается в статье.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в омской колонии скончался бывший держатель общероссийского воровского «общака» Кахабер Парапалия, более известный как Каха Гальский. Журналисты подчеркнули, что вор «в законе» скончался на второй день пребывания в исправительном учреждении, где особенно нетерпимо относятся к криминальным авторитетам.
Ранее в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Турции был застрелен криминальный авторитет Надир Салифов, более известный как Лоту Гули. Убийцей был назван человек, специально внедренный в ближайшее окружение Гули.
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Происшествия , Надир Салифов , ФСИН
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