Криминальный авторитет заболел и попал на праздник 

В Сети появилось видео, на котором киргизский криминальный авторитет Камчыбек Кольбаев, переведенный в колонию в связи с плохим состоянием здоровья, сидит за хорошо накрытым столом и «не выглядит умирающим». Об этом пишет «Вечерний Бишкек».

Камчы Кольбаев был задержан 22 октября сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. Против него расследуется дело о создании преступной организации и участии в ней. 2 ноября «вор в законе» был переведен из СИЗО в колонию, которая считается элитной. Причиной перевода была названа необходимость лечения в связи с плохим самочувствием.

При этом на видеозаписи, которое опубликовало издание, Кольбаев сидит за накрытым столом в компании других зэков.

«Он явно не выглядит больным или умирающим», — подчеркивается в статье.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в омской колонии скончался бывший держатель общероссийского воровского «общака» Кахабер Парапалия, более известный как Каха Гальский. Журналисты подчеркнули, что вор «в законе» скончался на второй день пребывания в исправительном учреждении, где особенно нетерпимо относятся к криминальным авторитетам.