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Тайфун «Вамко» обрушился на Манилу 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Тайфун «Вамко» обрушился на Манилу
Фото: РИА Новости
Тайфун