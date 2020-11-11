Подруга убитой гражданином Белоруссии
жительницы Всеволожска
рассказала об отношениях между злоумышленником и жертвой. Об этом сообщает "Подъем
".
По словам собеседницы портала, убитая женщина и подозреваемый находились в браке и мотивом преступления стало намерение жертвы развестись.
"Муж ей пару недель назад косу отрезал. < > Она к нему пришла за вещами, и он приготовленным заранее ножом хотел горло перерезать, но отрезал косу", — рассказала подруга жертвы.
Кроме того, по ее словам, мужчина регулярно избивал жену и за несколько дней до произошедшего пригрозил убийством.
У погибшей есть двое детей от первого брака, которые жили в Молдавии
вместе с отцом.
"Она им алименты платила. Этот муж не хотел, чтобы дети жили с ними", — добавила собеседница портала.
В нынешнем браке у женщины родилась дочь. По словам подруги убитой, год назад мужчина купил квартиру, после чего супруга от него съехала.
"Провокатор она была еще тот, но дел с ним не надо было иметь", — заключила женщина.
Ранее СК
сообщил об убийстве женщины в торговом центре во Всеволожске. Гражданин Белоруссии 1968 года рождения выстрелил в жертву из травматического пистолета, после чего зарубил топором.