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Появились подробности убийства женщины в салоне красоты под Петербургом

РИА Новости
1 час назад
Подруга убитой гражданином Белоруссии жительницы Всеволожска рассказала об отношениях между злоумышленником и жертвой. Об этом сообщает "Подъем".
"Ножом хотел горло перерезать, но отрезал косу"
Фото: соцсетисоцсети
По словам собеседницы портала, убитая женщина и подозреваемый находились в браке и мотивом преступления стало намерение жертвы развестись.
"Муж ей пару недель назад косу отрезал. < > Она к нему пришла за вещами, и он приготовленным заранее ножом хотел горло перерезать, но отрезал косу", — рассказала подруга жертвы.
Кроме того, по ее словам, мужчина регулярно избивал жену и за несколько дней до произошедшего пригрозил убийством.
У погибшей есть двое детей от первого брака, которые жили в Молдавии вместе с отцом.
"Она им алименты платила. Этот муж не хотел, чтобы дети жили с ними", — добавила собеседница портала.
В нынешнем браке у женщины родилась дочь. По словам подруги убитой, год назад мужчина купил квартиру, после чего супруга от него съехала.
"Провокатор она была еще тот, но дел с ним не надо было иметь", — заключила женщина.
Ранее СК сообщил об убийстве женщины в торговом центре во Всеволожске. Гражданин Белоруссии 1968 года рождения выстрелил в жертву из травматического пистолета, после чего зарубил топором.
Происшествия,Санкт-Петербург,Беларусь,
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