Начато расследование суицида российского миллиардера

Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой пока не готовы, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, дело по факту доведения до самоубийства было возбуждено сразу после обнаружения тела Босова и с тех пор расследуется.
«Версия убийства исключена. Установлено, что миллиардер покончил с собой. расследование продолжается, никаких значимых подвижек нет», — отметил он.
В настоящее время между вдовой и отцом покойного идут судебные тяжбы из-за активов бизнесмена.
На момент гибели состояние Дмитрия Босова оценивалось в 1,1 миллиарда долларов, что позволяло ему занимать 86-е место среди богатейших людей России. Тело бизнесмена было обнаружено 6 мая. В качестве версий возможной причины смерти на данный момент называются самоубийство и неосторожное обращение с оружием.