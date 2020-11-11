Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Возбуждено уголовное дело после суицида российского миллиардера

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Следователи возбудили уголовное дело после суицида российского миллиардера Дмитрия Босова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Начато расследование суицида российского миллиардера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Расследование ведется по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Фигурантов в деле пока нет. Тем не менее у следователей могут возникнуть вопросы к вдове Катерине Босов.
Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой пока не готовы, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, дело по факту доведения до самоубийства было возбуждено сразу после обнаружения тела Босова и с тех пор расследуется.
«Версия убийства исключена. Установлено, что миллиардер покончил с собой. расследование продолжается, никаких значимых подвижек нет», — отметил он.
В настоящее время между вдовой и отцом покойного идут судебные тяжбы из-за активов бизнесмена.
На момент гибели состояние Дмитрия Босова оценивалось в 1,1 миллиарда долларов, что позволяло ему занимать 86-е место среди богатейших людей России. Тело бизнесмена было обнаружено 6 мая. В качестве версий возможной причины смерти на данный момент называются самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Происшествия,Дмитрий Босов,МВД,Lenta.ru,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители