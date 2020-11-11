Начато расследование суицида российского миллиардера

Следователи возбудили уголовное дело после суицида российского миллиардера Дмитрия Босова . Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Расследование ведется по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Фигурантов в деле пока нет. Тем не менее у следователей могут возникнуть вопросы к вдове Катерине Босов.

Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой пока не готовы, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах . По его словам, дело по факту доведения до самоубийства было возбуждено сразу после обнаружения тела Босова и с тех пор расследуется.

«Версия убийства исключена. Установлено, что миллиардер покончил с собой. расследование продолжается, никаких значимых подвижек нет», — отметил он.

В настоящее время между вдовой и отцом покойного идут судебные тяжбы из-за активов бизнесмена.