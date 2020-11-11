Заказ деликатесов Ефремовым опровергли

«Всё, что может попросить любой заключённый — это обычная еда, например, колбаса или сыр. Вокруг его пребывания в СИЗО огромное количество слухов, в частности, что якобы Ефремов заказал супердорогого гуся из интернет-магазина и проставился перед сокамерниками», — сказал правозащитник.