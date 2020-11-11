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В ОНК Москвы опровергли заказ Ефремовым деликатесов для сокамерников в СИЗО 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Заказ деликатесов Ефремовым опровергли
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
Актёр никогда не просил доставить ему гуся, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

«Всё, что может попросить любой заключённый — это обычная еда, например, колбаса или сыр. Вокруг его пребывания в СИЗО огромное количество слухов, в частности, что якобы Ефремов заказал супердорогого гуся из интернет-магазина и проставился перед сокамерниками», — сказал правозащитник.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Михаилу Ефремову до 7,5 года. Актёр этапирован а одну из колоний Белгородской области.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Алексей Мельников , Мосгорсуд , ФСИН , Белгородская Область , Москва
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