Устроивший погром на станции «Фабричная» дебошир попал на видео 

Мужчина устроил погром на железнодорожной станции в Подмосковье. Инцидент произошел на платформе «Фабричная» в Раменском районе.
Сначала хулиган ворвался на станцию, яростно открыв дверь. После этого он попытался разбить рекламный щит, ударяя по нему ногой. Но в итоге успокоился и направился в сторону прибывающего поезда.
Что могло стать поводом для дебоша, пока не ясно. Некоторые пользователи Сети предположили, что в бешенство пассажира могло привести требование надеть медицинскую маску.
Ранее психологи отметили, что из-за ситуации с коронавирусом у россиян начали сдавать нервы. В последнее время в публичных местах и общественном транспорте участились конфликты, причиной которых становится отказ некоторых граждан использовать индивидуальные средства защиты.