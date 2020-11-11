Момент нападения пьяного амбала на прохожего попал на видео 

Свердловской области амбал напал на случайного прохожего. После избиения потерпевший впал кому. Инцидент произошел в городе Реж 8 ноября 2020 года.

По данным следствия, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без всякой причины избил на улице незнакомца.

Известно, что перед совершением преступления нападавший поссорился с близкими. После конфликта он решил употребить спиртное и, по всей вероятности, выместил злобу на первом встречном. Сейчас хулиган заверяет, что ничего не помнит, поскольку был сильно пьян.