Россиянин проломил голову трехлетней дочери

Житель Кузнецка предстанет перед судом за то, что проломил череп своей трехлетней дочери из-за устроенного в доме беспорядка. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

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По данным ведомства, инцидент произошел 2 сентября. В тот день мужчина, один воспитывающих двух трехлетних дочерей после смерти их матери, выпил пива, накормил детей и лег спать.

«Проснувшись, обнаружил в доме беспорядок, разлитое на диване растительное масло, воду на кухонном полу. К тому моменту дети уже спали. Он решил не откладывать наказание и разбудил одну из дочерей, которую считал зачинщицей. Он водил ее по дому и ругал, а затем не сдержал эмоции и ударил ребенка по лицу, отчего она упала на пол, а он продолжил ругаться и несколько раз ударил ее ногой по голове», - говорится в сообщении.

прокуратуре отметили, что мужчина оставил ребенка на полу и пошел убираться. А скорую помощь вызвал, испугавшись того, что у девочки течет кровь из уха и начались судороги. Медики диагностировали у ребенка перелом черепа.

28–летний житель Кузнецка был арестован, он предстанет перед судом по делу о «причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Девочки же находятся в Пензенском доме ребенка.