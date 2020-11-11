Греческий танкер протаранил турецкое судно

Греческий танкер столкнулся в море близ турецкого города Адана с рыбацким судном, которое перевернулось, неизвестна судьба пяти рыбаков. Об этом сообщил в среду турецкий телеканал NTV

По его данным, столкновение произошло рано утром в 15 морских милях от Аданы. На месте инцидента находятся три корабля турецкой береговой охраны и группа водолазов. Как сообщается, без вести пропали пять рыбаков.