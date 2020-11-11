Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории 

Медицинскую лабораторию родильного дома в Вологде захватили неизвестные люди. Об этом сообщила главный врач роддома Марина Курапова. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Говорит Москва».

Главврач БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» сообщила журналистам, что в лабораторию женской консультации через служебный вход проникла неизвестная группа лиц. Выяснить их личности не удалось. По ее словам, находящиеся в помещении люди ссылаются на закон о профсоюзах.

«Они ведут себя нагло», — комментирует происходящее руководитель медицинского учреждения.