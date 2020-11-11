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Украинского миллиардера Григоришина осудили на четыре года в России 

Lenta.ru 42 минуты назад
Украинского миллиардера осудили в России
Фото: IDEALIST.media / YouTube
Мещанский районный суд Москвы приговорил украинского миллиардера Константина Григоришина к четырем годам колонии за неуплату налогов почти на 1,4 миллиарда рублей. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает «Коммерсантъ».
Во время расследования бизнесмен был объявлен в международный розыск, поэтому процесс шел в заочном режиме.
По версии следствия, такую сумму в 2008–2010 годах подконтрольный бизнесмену российский актив — ООО «ПИК "Создание"» недоплатил в казну. Обвинители уверены, что Григоришин был бенефициарным владельцем компании и вместе с гендиректором общества Владимиром Богатыревым придумал схему уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивных агентских договоров.
Константин Григоришин, оставаясь за границей, через своих представителей доказал, что не имел прямого контроля над компанией. Это подтверждено тремя решениями арбитражных судов. На этом основании адвокаты миллиардера подавали ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего подзащитного, однако оно не было удовлетворено.
Арестованное имущество бизнесмена, в том числе на две квартиры в Молочном переулке, Большой Якиманке, коттедж в поселке Горки-2 в Московской области и коллекция картин известных художников, находится под обеспечительными мерами.
Адвокаты Григоришина не стали комментировать решение суда, однако отметили, что у них есть десять дней для подачи апелляционной жалобы.
Ранее, в апреле 2016 года, сообщалось, что объявленный в розыск миллиардер Григоришин попросил украинское гражданство.
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Комментарии 1
Происшествия , Константин Григоришин , Владимир Богатырев , Московская область
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