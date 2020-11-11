Дагестанцы украли презервативов на «дьявольскую» сумму

Санкт-Петербурге два студента попытались вынести из супермаркета презервативы на сумму 6 666 рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Несостоявшихся воров задержали охранники магазина и передали полиции.

Инцидент произошел в супермаркете «Лента» на улице Обуховской обороны. Два уроженца Дагестана 17-ти и 18-ти лет, которые обучаются в Юридической Академии, попытались вынести из торгового зала несколько пачек с контрацептивами. Их остановили охранники.

Выяснив, что они задержали воришек, секьюрити вызвали полицию. Выяснилось, что парни попытались обокрасть магазин на символичную сумму в 6 666 рублей.

«Что вы знаете об амбициозных планах?!» — иронизируют журналисты, обращаясь к читателям.

Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Санкт-Петербурга получил ножевое ранение в ногу, сделав замечание двум пьяным уроженцам Дагестана, которые приставали к прохожим на Дворцовой набережной. Инцидент произошёл 1 августа ночью. Среди любителей понаблюдать за разведением мостов оказались 20-летний Ислам и 21-летний Арсен. Молодые люди находились явно в нетрезвом состоянии: они приставали к прохожим, материли их. Образумить дагестанцев решился 18-летний житель Санкт-Петербурга по имени Александр. Завязалась драка.

В результате парень получил несколько ударов по голове и ножевое ранение в ногу. Пострадавшего госпитализировали. Нападавших задержали полицейские. Известно, что правоохранители составили на задержанных административные протоколы за мелкое хулиганство.