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Два дагестанца украли презервативов на «дьявольскую» сумму 

Павел Тиунов 46 минут назад
Дагестанцы украли презервативов на «дьявольскую» сумму
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге два студента попытались вынести из супермаркета презервативы на сумму 6 666 рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Несостоявшихся воров задержали охранники магазина и передали полиции.
Инцидент произошел в супермаркете «Лента» на улице Обуховской обороны. Два уроженца Дагестана 17-ти и 18-ти лет, которые обучаются в Юридической Академии, попытались вынести из торгового зала несколько пачек с контрацептивами. Их остановили охранники.
Выяснив, что они задержали воришек, секьюрити вызвали полицию. Выяснилось, что парни попытались обокрасть магазин на символичную сумму в 6 666 рублей.

«Что вы знаете об амбициозных планах?!» — иронизируют журналисты, обращаясь к читателям.

Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Санкт-Петербурга получил ножевое ранение в ногу, сделав замечание двум пьяным уроженцам Дагестана, которые приставали к прохожим на Дворцовой набережной. Инцидент произошёл 1 августа ночью. Среди любителей понаблюдать за разведением мостов оказались 20-летний Ислам и 21-летний Арсен. Молодые люди находились явно в нетрезвом состоянии: они приставали к прохожим, материли их. Образумить дагестанцев решился 18-летний житель Санкт-Петербурга по имени Александр. Завязалась драка.
В результате парень получил несколько ударов по голове и ножевое ранение в ногу. Пострадавшего госпитализировали. Нападавших задержали полицейские. Известно, что правоохранители составили на задержанных административные протоколы за мелкое хулиганство.
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Происшествия , "Лента"
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