Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом 

Жительница столицы обматерила таксиста, отказавшегося ее везти. Запись инцидента размещена в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

Судя по видео, конфликт возник из-за того, что москвичка решила совместить поездку с употреблением алкоголя. Но водителю транспортного средства не понравилась такая идея. Он сообщил пассажирке, что не намерен ее куда-либо везти, потому что она может испачкать напитком салон автомобиля, и попросил покинуть машину.

Однако находившаяся под градусом девушка настаивала на своем. В итоге дама перешла к оскорблениям и даже рукоприкладству. Таксист же, обладая немалой выдержкой, все-таки сумел добиться того, чтобы неадекватная пассажирка вышла из машины.