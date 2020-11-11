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Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Жительница столицы обматерила таксиста, отказавшегося ее везти. Запись инцидента размещена в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
Судя по видео, конфликт возник из-за того, что москвичка решила совместить поездку с употреблением алкоголя. Но водителю транспортного средства не понравилась такая идея. Он сообщил пассажирке, что не намерен ее куда-либо везти, потому что она может испачкать напитком салон автомобиля, и попросил покинуть машину.
Однако находившаяся под градусом девушка настаивала на своем. В итоге дама перешла к оскорблениям и даже рукоприкладству. Таксист же, обладая немалой выдержкой, все-таки сумел добиться того, чтобы неадекватная пассажирка вышла из машины.

«Давай, удачи тебе. Сдохни, мразь», — обратилась к своему оппоненту москвичка, покидая его автомобиль.

Происшествия , Видео
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