Москвичку изнасиловали в гостинице и сняли это на видео

27-летняя москвичка обратилась с заявлением в полицию об изнасиловании, сообщает РЕН ТВ. Она рассказала, что на нее напал молодой мужчина, надругался над ней, в другой снимал все происходящее на камеру мобильного телефона.

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Инцидент произошел 9 ноября в мини-отеле «Замок» в Подмосковье. Женщина отметила, что насильник применил к ней физическую силу. Она не смогла предотвратить преступление. Изнасилование, уверяет потерпевшая было запечатлено на видео. Она заметила, что произошедшее снял на камеру приятель преступника.

Правоохранители назначили проведение доследственной проверки. Им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента и проверить на подлинность показания женщины.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ рассказали об изнасиловании жительницы Иркутска двумя бомжами на омском вокзале. Инцидент, по данным издания, произошёл в ночь на 13 октября 2019 года. Бездомная пара пригласила случайную знакомую на импровизированное застолье. Женщину угостили спиртным, а после - изнасиловали прямо на вокзале. Мотивом преступления, по данным правоохранителей, стала ревность.